Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии после встречи с Нетаньяху

Президент провел оперативное совещание с членами Совбеза России

В пятницу в Кремле Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Участники заседания обсудили урегулирование ситуации в Сирии в контексте недавних переговоров президента с главой Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также на совещании затронули подготовку к международному арктическому форуму в Петербурге и ряду международных контактов.