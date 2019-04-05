Медведев заявил о стабилизации цен на бензин

Премьер-министр рассчитывает, что весенние сельскохозяйственные работы пройдут без сбоев, так как удалось добиться стабильных цен на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо остаются стабильными с начала этого года, заявил в пятницу Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Данная ситуация позволит без сбоев провести посевную кампанию, отметил премьер-министр. По его словам, ситуация находится под контролем антимонопольной службы и Министерства энергетики, а нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен.