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Собянин открыл новый зал Дома музыки с уникальной системой управления звуком

14:54
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Мэр столицы открыл новый многофункциональный зал в Московском международном Доме музыки

В Московском Международном Доме музыки в пятницу открылся новый многофункциональный зал с уникальной системой управления звука. Площадку осмотрел Сергей Собянин.

Новое пространство общей площадью почти в тысячу квадратных метров создано по просьбе творческих коллективов и предназначено для репетиций, записи исполняемых произведений и выступлений. Мэр отметил, что Дом музыки - символ Москвы и знаковое место не только российской, но и мировой культуры.

"Для ведущих оркестров России Дом музыки является не только концертной площадкой, но и рабочим пространством для репетиций и записи исполняемых произведений. Однако до последнего времени в их распоряжении был только один репетиционный зал, что, конечно, создавало неудобства для творческих коллективов. По просьбе творческих коллективов мы создали в Доме музыки еще один зал для репетиций, звукозаписи, выступлений молодых исполнителей, оснастив его уникальной системой управления звуком, позволяющей воплощать самые смелые творческие замыслы дирижёров и постановщиков", - сказал Собянин.

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