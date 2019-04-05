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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

14:59
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Официальная причина не называется

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку. Об этом в пятницу сообщили в столичном управлении МВД. Уточняется, что Коваленко подал рапорт  по собственному желанию.

На прошлой неделе министр МВД Владимир Колокольцев вынес руководителю ГИБДД предупреждение о неполном служебном соответствии. Случилось это после резонансного ДТП на Можайском шоссе. В ночь на 25 марта Gelandewagen выехал на встречную полосу и врезался в "Ниву". Женщина, находившаяся в отечественном автомобиле, скончалась на месте, её муж с дочерью были доставлены в больницу, где позже 14-летняя девочка скончалась.

Предполагаемого виновника аварии на месте происшествия не задержали. Муслим Джамбеков уехал из Москвы, но позже сдался полиции. Сейчас он арестован до 25 мая.

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Бывший начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Виктор Коваленко
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