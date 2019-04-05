В Москве задержали банду из 12 лже-экстрасенсов

Лже-целители выманивали крупные суммы у доверчивых пенсионеров

Заговаривали все и всех" Лже-экстрасенсы лечили и снимали порчу по телевизору и по телефону. Не бесплатно, разумеется. Деньги на счета магов и чародеев поступали исправно, а легче людям не становилось. Задержали мошенников после того, как в полицию обратилась пенсионерка, которую обманули на три миллиона рублей.

Робкая и немногословная задержанная своим помятым видом могла бы вызвать сочувствие, если бы не кадры записи. В студии спутникового канала она "звезда" ни много ни мало, международной парапсихологии.

"Это, может, есть ваш шанс изменить судьбу. И я обязательно проработаю, я обязательно помогу. Не опускайте руки, звоните, задавайте все волнующие вопросы. Прямо сейчас в студии я отвечу на все ваши вопросы. У нас есть звонок в студии. Здравствуйте!", — такие слова можно расслышать на фрагменте записи эфира спутникового телеканала.

Ей изливали душу самые разные люди в надежде спасти себя или близких родственников. На удочку, как правило, попадались люди одинокие. Но одно дело, когда речь шла о молодых – с приворотами, отворотами или проблемами с бизнесом. Мало ли обеспеченных людей со странностями? Другой вопрос, когда речь идет о наивных стариках. У одной из москвичек мошенники выманили колоссальную сумму.

"Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо "снять порчу", однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства. Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около трех миллионов рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Была ли порча, родственники так и не узнали. А вот куда делись бабушкины деньги, выясняют правоохранительные органы. Задержаны уже 12 человек. Обнаружен колл-центр, принимавший обращения со всей страны. Вот только злоумышленники перестали отвечать не только на телефонные звонки, но и на вопросы следователей. Женская часть группировки оказалась менее стойкой, а потому - чуть более многословной.

"Кем работаешь, чем занимаешься? – Я работаю секретарем. – Где? – В центре.. Что входит в твои обязанности? – Соединять людей, которые есть в реестре, и отправлять переводы. Денежные", — следует из оперативной съемки полицейских.

"На эту работу меня позвала сестра. Когда она меня позвала, она еще не была экстрасенсом, то есть Тамарой Адамовной", — говорит одна из задержанных.

Тамара Адамовна – человек талантливый. Да, плохо говорит по-русски. Зато как убеждает!

"Конфеты заговаривают, хлеб заговаривают. Всю еду – даже ложку, даже вилку. – Ужас! – Даже ручку можно заговорить. Главное, что вы это взяли! А вы, когда берете, вы принимаете на себя всю эту связь…", — вновь убеждает в эфире телеканала Тамара Адамовна.

Самое грустное в этой истории – это её причины. Да, уголовное дело заведено, а мошенники будут наказаны. Но куда смотрели родственники 78-летней пенсионерки? Свои три миллиона ради спасения близких она перечислила злоумышленникам не за один час и даже не за один месяц. Может, нужно просто чаще встречаться?

Ольга Стрельцова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".