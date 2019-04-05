В Москве заключить брак можно под самыми облаками

Первые свадебные торжества на новых состоятся четвертого мая

Свадьба - на выезде! В Москве можно будет заключить брак не только в ЗАГСЕ, но и в других местах - самых красивых и весьма оригинальных. Площадки, а их пока около десяти, выбрали сами москвичи. Первые церемонии пройдут уже четвертого мая. Впрочем, заказать необычную свадьбу можно и в другие дни.

Они вместе почти четыре года и почти никогда не ссорятся: Машу и Мишу, песчаных тигровых акул в Москвариуме на ВДНХ считают главной парой. А теперь они станут ещё и почётными свидетелями на одной из новых свадебных площадок, которые скоро заработают в Москве.

"Все эти прекрасные обитатели станут великолепным фоном, подарят незабываемые эмоции, когда молодожёны окажутся здесь. Вместе с сотрудниками отделений ЗАГС мы продумываем интересные элементы оформления. Всех секретов мы не сможем раскрыть, но скажем совершенно точно, что это всё будет в морском стиле, очень элегантно и оригинально", — рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Москвариума Екатерина Курмачева.

А вот ещё одна площадка для торжественного заключения брака. Она находится под самыми облаками на высоте 327 метров на 89 этаже башни "Федерация". Расписаться и провести эффектную свадебную фотосессию можно будет на фоне Кремля, гостиницы Украина, Сити и других панорамных видов на Москву.

"С четвертого мая на протяжении всего 2019 года на смотровой площадке будут проходить бракосочетания молодожёнов. Все условия есть на портале Госуслуг. Туда заходят люди, оставляют свою заявку, далее решают ЗАГСЫ Москвы. По предварительным данным с молодожёнами будет проходить порядка 10-15 пар гостей, то есть будут подниматься с ними на площадку бесплатно. Плюс, для них будет выделено порядка пяти машиномест на период проведения бракосочетаний", — рассказал гендиректор смотровой площадки на башне "Федерация" Артур Шакарян.

Начать семейную жизнь на высоте птичьего полёта будущие супруги смогут также на соседней башне "Меркурий", и даже на Останкинской телебашне.

Среди других живописных мест, где влюблённые смогут зарегистрировать отношения, есть усадьба Муравьёвых-Апостолов на Старой Басманной, Особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском, библиотека Боголюбова на Сущёвке, Храм Христа Спасителя. Ценители искусства смогут дать клятву верности в Доме музыки и театре "Школа современной пьесы". Ну а столичные стадионы Спартак и Лужники наверняка привлекут любителей спорта и футбольных болельщиков.

Всего этой весной в столице откроется 20 новых необычных площадок для выездной регистрации брака.

Возможности провести церемонию росписи в таких фантастических местах у москвичей ещё не было. Ведь большинство площадок только недавно открылись или никогда прежде подобных мероприятий не проводили. Ну а самый приятный сюрприз, это стоимость регистрации: она останется стандартной и составит 350 рублей.

Заявление о регистрации брака на новых площадках уже сейчас можно подать в территориальные отделы ЗАГС. Ну а первые свадебные торжества там состоятся четвертого мая.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Панов "ТВ Центр".