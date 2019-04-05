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В Москве открываются ярмарки выходного дня

15:34
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Такие ярмарки традиционно пользуются большой популярностью у москвичей

В пятницу в Москве после зимнего перерыва открываются ярмарки выходного дня. Всего их в городе будет около 100 - примерно по 10 площадок в каждом округе.

Работают такие ярмарки по пятницам субботам и воскресеньям с 8 утра до 8 вечера. Купить здесь можно сезонные овощи, фрукты, зелень, фермерские продукты. В прошлом году, по данным столичной  мэрии, ярмарки выходного дня посетили более 9 миллионов человек, купив 60 тонн продуктов.

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