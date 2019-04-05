"Доктора Смерть" из Украины задержали при попытке бегства (видео)

В ее квартире провели обыск

Хирург-шарлатан Алена Верди, получившая прозвища "доктор Смерть" и "доктор Франкенштейн", задержана в Краснодарском крае. В ее съемной квартире проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения, передает ТВЦ.RU.

Верди была задержана в аэропорту Краснодара. Она уже намеревалась вылететь в Израиль.

Сейчас ей вменяют статью о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно о громком скандале в сфере пластической хирургии на Кубани. Доктор Алёна Верди изуродовала не один десяток пациенток, приходивших к ней за молодостью и красотой. Оказалось, что все дипломы и лицензии врача у нее - фальшивки.

Настоящее имя Верди - Антонина Горбунова. У нее никогда не было медицинского образования. В 2017 году Верди уже привлекали к уголовной ответственности за смерть пациентки.

Также фигурантом уголовного дела стал директор клиники, в которой работала Верди. При этом известно, что операции в клинике делали немногие. Часть пациенток приходила к Горбуновой прямо на съемную квартиру.