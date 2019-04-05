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В субботу закрывается отрезок "фиолетовой" линии московского метро

15:02
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская"

С завтрашнего дня и до середины следующей недели будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии от "Пролетарской" до "Котельников" с 5:30 субботы до 5:30 четверга, 11 апреля.

Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Поезда фиолетовой ветки будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская". Интервал движения также увеличится до 2,5 минут, так как пути, где в обычные дни разворачиваются поезда, также будут закрыты. Но есть и приятные моменты, поскольку все эти дни там будут ходить только комфортные поезда "Москва".

Важное сообщение и для автомобилистов. В районе закрытых станций будет изменено дорожное движение. В частности, несколько съездов и дублеров будут перекрыты. Это сделано для того, чтоб организовать движение бесплатных автобусов со знаком "КМ". Пассажиры также смогут бесплатно воспользоваться и электричкой.

"Компания "Центральная ППК" обеспечит бесплатный провоз пассажиров на Казанском и Курском направлениях от станции "Люберцы 1" и от станции "Текстильщики". На всем участке до Курского вокзала и до "Каланчевской", — рассказал директор по продажам "Центральная ППК" Сергей Русов.

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