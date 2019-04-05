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Хронический алкоголизм Порошенко не вызвал сомнений

13:46
  • пятница
  • 05 апреля 2019

На это указывает моторика и внешний вид президента Украины

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не поверил в результаты анализов Петра Порошенко на алкоголизм и наркозависмиость. По его мнению, экспресс-тест не всегда это показывает, а результат могли подделать.

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Алкоголизм Петра Порошенко Онищенко считает очевидным. Это видно по психике, моторике и внешнему виду президента.

"То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Очевидно, и это даже не обсуждается. Хронизация процесса, которая уже полностью в его метаболизме, она очевидна, поэтому в данном случае я просто даже не хочу это комментировать", - сказал Онищенко агентству РИА Новости.

Петр Порошенко в пятницу сдал анализы на кровь и алкоголь в антидопинговом центре стадиона "Олимпийский". Сделать это ему предложил Владимир Зеленский. На стадионе в Киеве пройдут дебаты двух кандидатов во втором туре президентских выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

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