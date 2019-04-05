Оставшегося с мертвой бабушкой мальчика-маугли бросили все родственники

Ребенок останется в приюте

Шестилетний мальчик, которого полицейские спасли из квартиры в подмосковной деревне Ликино, отправится в интернат. В своей семье он пережил настоящий ад, апогеем которого стало убийство родной бабушки. После этого он прожил с мертвой родственницей еще несколько дней.

Выяснилось, что бабушку убил ее же сын и отец мальчика. Теперь он готовится отбывать длительный срок в тюрьме. Мать ребенка находится на лечении в психиатрической больнице.

У мальчика остались бабушка и дедушка по маминой линии. Однако они написали отказ от внука, передает KP.RU. Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Московской области, это означает, что малыш останется в приюте, пока ему не найдут новую семью.

Полиция обнаружила мальчика 11 марта в одной из квартир деревни Ликино в Подмосковье. Он был очень голоден и почти не разговаривал. Кроме того, в квартире нашли тело его бабушки. 79-летняя женщина умерла от тяжелых телесных повреждений. Единственным подозреваемым стал 52-летний сын убитой. Соседи рассказали, что он и раньше часто распускал руки в семье.

При этом мать мальчика рассказала, что муж приказал ей молчать об убийстве бабушки, иначе он расправится и с ней, а также с ребенком. Самое страшное в этой истории, что спустя несколько дней после убийства мальчик пытался разбудить бабушку, так как она о нем хоть как-то заботилась. Но после множества тщетных попыток он просто сел играть возле нее.

По словам соседей, за здоровьем и питанием мальчика никто не следил. Он постоянно просил есть. Они втайне от родителей подкармливали ребенка через окно. Кроме того, оказалось, что у мальчика мог быть брат. Мать шесть лет назад родила двойню прямо в квартире. Но один из них скончался от переохлаждения.

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