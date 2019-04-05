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Что известно о жене-красавице Евгения Алдонина Ольге

15:33
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Девушка заняла второе место в топ-100 самых сексуальных женщин футболистов

Смерть человека не проходит незамеченной. А смерть публичного человека - тем более. Она затрагивает всех, даже тех, кто, казалось бы, не является покойному родственником или другом. После потери Юлии Началовой в информационном поле появились ее бывшие мужья, их нынешние возлюбленные, а также их дети. Они, сами того не желая, получили долю, по всей видимости, нежеланной популярности.

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Неподдельный интерес вызывает новая жена футболиста Евгения Алдонина красавица Ольга. О ней в интернете крайне мало информации, несмотря на то, что девушка активно ведет социальные сети и выкладывает фотографии.  

Ее внешность отдаленно напоминает образ Началовой: белокурые локоны, зеленые глаза, модельная внешность, лучезарная улыбка. Видимо, у Алдонина есть стойкое представление о женском идеале. Красоту Ольги оценили и ведущие спортивные издания страны. Портал Sports.Ru присвоил девушке второе место в топ-100 самых сексуальных женщин русского футбола.

Евгений женился на Ольге в 2014 году. Суда по геолокации в Instagram, медовый месяц пара отметила в Пунта-Кана (Доминиканская республика). В октябре 2016 года у молодоженов родился сын Артем. Сейчас мальчику уже два года. Вера, дочь Алдонина от Началовой, обрадовалась рождению младшего брата. После развода девочка осталась жить с Юлией, но часто гостила в доме новой семьи отца. Они с мачехой сразу же нашли общий язык.

 

Ольга Алдонина, если судить по интервью, действительно абсолютно не конфликтный человек. Она смогла выстроить хорошие отношения с бывшей супругой мужа. В частности, Началова поздравила ее с рождением ребенка. После смерти певицы Ольга выложила сторис в Instagram с информацией о дате и месте похорон. Это было единственное упоминание о трагедии в аккаунтах обоих Алдониных. Может, и к лучшему. Скорбеть не обязательно нужно публично. Евгений и Ольга были вместе на похоронах Началовой.

 

Алдонин с новой семьей много путешествует. Маленький Артем посещает вместе с отцом спортивные мероприятия: ходит на футбол и хоккей. Не забывают Алдонины и о теплых семейных вечерах. По всей видимости, Ольге удается создать домашний уют, которого сторонилась Началова. Известно, что именно это послужило толчком к разводу артистки с футболистом. Алдонин не любил сопровождать Началову на светских выходах, а Юлия не хотела отказываться от карьеры ради семьи.

Крепкие пары среди футболистов – редкость, то и дело в СМИ всплывают новости об изменах, разводах, денежных спорах. Союз Ольги и Евгения будто бы стоит особняком от всего этого. Надеемся, что в новой семье Алдонин нашел то, что недоставало ему в предыдущей.

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