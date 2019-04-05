Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала "Сваты"

Его называют "доктором с тонкой душевной организацией"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови. Его взял медик, работающий массажистом в клинике "Евролаб" Владислав Кирякулов.

Информация о медработнике размещена на официальном сайте клиники. Как сообщил телеканал "Прямой", до этого Кирякулов принимал участие в кулинарном шоу "Мастер-шеф". Там его называют "доктором с тонкой душевной организацией".

А еще он снимался в эпизоде сериала "Сваты", чьим продюсером является именно Зеленский. Сам Кирякулов, говоря с журналистами, подтвердил свое участие в сериале, передает РИА Новости. При этом он отметил, что это было очень давно. Несмотря на то, что в клинике "Евролаб" бывший актер работает массажистом, он может делать забор анализа. У него есть специальная квалификация. Говорить о том, какие именно анализы сдавал Зеленский, он отказался, ссылаясь на медицинскую тайну.

Ранее Зеленский предложил своему сопернику по второму туру украинских выборов Петру Порошенко сдать анализы на наличие алкоголя и психотропных препаратов в крови. При этом сам комик отказался сдавать их в антидопинговом центре стадиона "Олимпийский", на котором должны пройти дебаты с участием двух претендентов на пост главы государства. Он решил пойти в частную клинику.

Между тем у Порошенко, согласно результатам быстрого теста, ни одного психоактивного вещества обнаружено не было. Однако бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что экспресс-тест не всегда это показывает, а результат могли подделать.

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