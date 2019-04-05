Путину рассказали об условиях жизни россиян

В исследовании Росстата говорится, что многим жителям страны не хватает денег на обувь

Президента России Владимира Путина ознакомили с данными Росстата об уровне жизни и финансового положения жителей страны за 2018 год, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Согласно исследованию, треть граждан не может купить вторую пару обуви на сезон.

При этом представитель Кремля отметил, что затрудняется в понимании критериев, "по которым проводятся эти научные или социологические изыскания". "Почему речь идет именно об обуви я также не могу понять, видимо это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, и чем-то это объясняется", - отметил пресс-секретарь президента.

Он также сказал, что в Кремле ознакомились с разъяснениями, которые предоставил Росстат. Оказалось, что раньше такие изыскания тоже проводились, и это делается вместе с Высшей школой экономики, сообщает ТАСС.

Тем не менее, Песков считает, что эти исследования не стоит рассматривать с прикладной точки зрения. По его словам, они "больше носят академический характер".

Ранее представитель Кремля уже комментировал исследование Росстата "Комплексное наблюдение условий жизни населения". В нем приняли участие 60 тысяч семей. Оно проводилось в сентябре 2018 года во всех регионах страны на основе личного опроса. Согласно результатам, 35% семей оказались без денег на две пары обуви. Песков тогда отметил, что не может прокомментировать исследование, так как не понимает, почему денег не хватает "именно на обувь, почему именно треть". В итоге он отметил, что был бы признателен Росстату за разъяснение данных.

На сайте ведомства позднее появились разъяснения результатов исследования. Там отметили, что ответы на многие вопросы носят "субъективный характер", который отражает представление "отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности".

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