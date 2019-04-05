ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Булдакова похоронят рядом с Началовой

15:39
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Стали известны подробности похорон актера

Актер Алексей Булдаков, который скоропостижно скончался в среду, будет похоронен на Троекуровском кладбище на 17-м участке неподалеку от места, где ранее свое последнее пристанище обрела певица Юлия Началова.

Каким мы запомним Алексея Булдакова. Фото
Настоящий русский мужик: жизненный путь Алексея Булдакова
"Не для меня придет весна": Булдаков заплакал на последнем видео

По данным издания "Дни.ру", на это указывает то, что в настоящий момент хоронят на Троекуровском именно в той части погоста, где ранее последний приют, кроме Началовой, нашли другие знаменитости: актеры Иван Бортник и Сергей Юрский, а также режиссер Марлен Хуциев.

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. Прощание с актером пройдет 8 апреля в Большом зале Дома кино в Москве. Церемония начнется в 11:00.

За свою карьеру Булдаков снялся более чем в сотне фильмов, но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Ранее в интернете появилось видео одного из последних выступлений Булдакова. Актер спел несколько песен на фестивале. На одной из них - "Не для меня придет весна" – Алексей Булдаков заплакал.

Читайте также:
Новости по теме
Алексей Булдаков и Юлия Началова
Алексей Булдаков и Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.