Булдакова похоронят рядом с Началовой

Стали известны подробности похорон актера

Актер Алексей Булдаков, который скоропостижно скончался в среду, будет похоронен на Троекуровском кладбище на 17-м участке неподалеку от места, где ранее свое последнее пристанище обрела певица Юлия Началова.

По данным издания "Дни.ру", на это указывает то, что в настоящий момент хоронят на Троекуровском именно в той части погоста, где ранее последний приют, кроме Началовой, нашли другие знаменитости: актеры Иван Бортник и Сергей Юрский, а также режиссер Марлен Хуциев.

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. Прощание с актером пройдет 8 апреля в Большом зале Дома кино в Москве. Церемония начнется в 11:00.

За свою карьеру Булдаков снялся более чем в сотне фильмов, но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Ранее в интернете появилось видео одного из последних выступлений Булдакова. Актер спел несколько песен на фестивале. На одной из них - "Не для меня придет весна" – Алексей Булдаков заплакал.