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Что ни в коем случае нельзя делать на Благовещение

15:58
  • пятница
  • 05 апреля 2019

В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии святую весть о том, что она родит сына

В воскресенье, 7 апреля, русская православная церковь празднует Благовещение Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей. По преданию, именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении Иисуса Христа.

На Благовещение запрещается работать. В этот день православные отправляются в паломничество по святым местам или стараются хотя бы посетить церковь, пишет "МИР 24". Некоторые храмы выпускают в этот день птиц из клеток, как символ души, освобождающейся от греха. В Москве патриарх Кирилл традиционно выпускает голубей с крыльца Благовещенского собора.

Часто 7 апреля выпадает на Великий пост, но на Благовещение делается небольшое послабление – верующим разрешают есть рыбу, морепродукты, сливочное масло и пить вино.

Также существует ряд примет на этот день. Если на Благовещение нет ласточек, то весна будет холодной, если пойдет дождь, то короткой. Гроза – к теплому лету, а солнечная погода – к засушливому.

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