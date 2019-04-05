В Бийске задержали мужчин, избивших кондуктора из-за семечек

Массовая драка в автобусе попала на видео

В Бийске (Алтайский край) задержали двух мужчин, которые избили кондуктора автобуса и женщину-пассажирку из-за спора о семечках.

О массовой драке стало известно 3 апреля. Тогда по соцсетям разлетелся ролик из салона транспортного средства. ТВЦ.RU публикует это видео.

Конфликт вспыхнул после того, как кондуктор автобуса попросила мужчин перестать лузгать семечки в автобусе. К спору присоединилась одна из пассажирок – она встала на сторону кондуктора. На замечания пассажиры отреагировали грубо, приговаривая "Сейчас из автобуса вылетишь". В результате в какой-то момент пассажирку в самом деле пытались выбросить из автобуса на полном ходу.

В пятницу в полиции сообщили о задержании злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о побоях. Ранее в соцсетях опубликовали фото мужчин с видео.

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