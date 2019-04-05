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Недовольный нормами правосудия напал с ножом на пристава

16:26
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Злоумышленника разозлило, что ему запретили снять судебный процесс на камеру

В Тверском суде Москвы во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.

4 апреля рассматривали дело о нарушении порядка организации митингов и шествий. Группа людей попыталась провести фото-и видеосъемку, на что им сделали замечание. После этого один из мужчин напал с раскладным ножом на пристава, затем к драке присоединились еще восемь человек.

Нападавшего задержали сотрудники полиции, пристав не пострадал.

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