Недовольный нормами правосудия напал с ножом на пристава

Злоумышленника разозлило, что ему запретили снять судебный процесс на камеру

В Тверском суде Москвы во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.

4 апреля рассматривали дело о нарушении порядка организации митингов и шествий. Группа людей попыталась провести фото-и видеосъемку, на что им сделали замечание. После этого один из мужчин напал с раскладным ножом на пристава, затем к драке присоединились еще восемь человек.

Нападавшего задержали сотрудники полиции, пристав не пострадал.