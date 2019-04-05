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К анализам Зеленского возникли вопросы

16:39
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Шоумен нарушил условия сдачи крови на алкоголя и наркотиков

В штабе Петра Порошенко усомнились в правдивости результатов анализов на алкоголь и наркотики, которые сделал Владимир Зеленский. Там заметили, что кровь у шоумена брал актер из сериала "Сваты".

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"Нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет объективно изучить результаты тестов Зеленского. Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Это еще раз ставит под сомнение серьезность всей затеи и достоверность анализов", - заявил глава штаба действующего президента Олег Медведев.

Он рассказал, что после заключения договоренностей о сдаче анализов, были отобраны несколько компаний, которые смогут контролировать друг друга. Зеленский, уверены у Порошенко, нарушил условия, пишет ТАСС.

5 апреля оба кандидата сдали анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Такую идею выдвинул Владимир Зеленский. При этом сдавали анализы они в разных клиниках. После сдачи стало известно, что экспресс-тест не выявил в крови Порошенко следов запрещенных препаратов. Окончательные данные будут получены только через несколько дней.

При этом правдивость результатов Петра Порошенко вызывает сомнения. Как заявил бывший галвный санитарный врач России Геннадий Онищенко, у действующего президента Украины на лице все признаки хронического алкоголизма.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, в нем встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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