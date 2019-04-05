США объяснили украинцам, за кого нужно голосовать

Отдать свой голос нужно за надежного человека

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер перечислил преимущества кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Действующий лидер Украины провел больше всего реформ, чем кто-либо до него за последние 20 лет, успешно противостоял российскому президенту Владимиру Путину. Тем самым Порошенко доказал, что способен на управление государством.

В свою очередь Зеленский, по мнению Волкера, позиционирует себя как противника существующей системы на Украине, но при этом все его действия - пока только слова, пишет "Газета.Ru".

Тем не менее исход второго тура президентских выборов на Украине неизвестен, что свидетельствует о демократическом характере избирательного процесса, подчеркнул Волкер.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.