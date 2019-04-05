ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США объяснили украинцам, за кого нужно голосовать

16:55
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Отдать свой голос нужно за надежного человека

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер перечислил преимущества кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Дебаты Порошенко и Зеленского обросли новыми подробностями
Какими будут дебаты Зеленского и Порошенко
"Звоните, пишите на здоровье": номер телефона Зеленского слили в Сеть

Действующий лидер Украины провел больше всего реформ, чем кто-либо до него за последние 20 лет, успешно противостоял российскому президенту Владимиру Путину. Тем самым Порошенко доказал, что способен на управление государством.

В свою очередь Зеленский, по мнению Волкера, позиционирует себя как противника существующей системы на Украине, но при этом все его действия - пока только слова, пишет "Газета.Ru".

Тем не менее исход второго тура президентских выборов на Украине неизвестен, что свидетельствует о демократическом характере избирательного процесса, подчеркнул Волкер.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Читайте также:
Новости по теме
Выборы на Украине
Выборы на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.