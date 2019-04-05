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Хулиган избил инвалида и его лабрадора-поводыря

17:40
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Мужчина просто попался под горячую руку

Пьяный посетитель кафе в Перми избил участника афганской и чеченских войн Сергея Ивлева, который несколько лет назад стал инвалидом по зрению. Досталось и его собаке-поводырю, которая пыталась защитить хозяина.

Инцидент произошел 25 марта на улице Патриса Лумумбы. 35-летний посетитель кафе, находясь в пьяном состоянии, начал вести себя агрессивно. Чтобы не попасть под раздачу, Сергей Ивлев поспешил покинуть заведение, однако дебошир догнал его и начал избивать. Он также сломал ему инвалидную трость и мобильный телефон.

Теперь лабрадору Сахиру требуется лечение – собака получила сильное отравление дыхательных путей перцовым баллончиком.

"Меня не надо жалеть, я очень переживаю за здоровье собаки. Это моя единственная отдушина, мой друг, мои глаза", - рассказал Ивлев пермскому изданию 59.ru.

Инвалид требует, чтобы мужчина возместил ему ущерб и оплатил лечение собаки, поскольку у него маленькая пенсия. Полиция начала проверку. Пока уголовное дело на дебошира не завели.

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