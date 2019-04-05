ВТО признала Украину угрозой безопасности России

Международная организация встала на сторону России в транзитном споре с Украиной

Третейская группа ВТО по транзитному спору между Россией и Украиной приняла решение в пользу Москвы. Эксперты международной организации отказались признать нелегитимными действия российских властей, которые в 2016 году ввели ограничения на транзит украинских грузов через Россию.

В организации согласились с мнением Москвы, что политическая ситуация на Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для национальной безопасности России. Именно поэтому организация не признала нарушением ограничение транзита.

Итоги рассмотрения спора России с Украиной прокомментировали в Минэкономразвития. "По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", - дали оценку в ведомстве.

При этом глава МЭР Максим Орешкин особо подчеркнул, что победа России имеет "системное значение", так как российско-украинский спор стал прецедентом.

Решение вступит в силу после утверждения Органом по разрешению споров ВТО в случае, если Украина не подаст апелляцию.

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