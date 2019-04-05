Дом музыки в Москве получил новый зал

Сергей Собянин открыл новый многофункциональный зал в Московском международном Доме музыки

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового многофункционального зала в Московском международном Доме музыки. Пространство - общей площадью почти в тысячу квадратных метров - создано по просьбе творческих коллективов. Оно предназначено для репетиций, записи музыкальных произведений и выступлений. Первым акустику зала проверил Симфонический оркестр под управлением Владимира Спивакова.

В ожидании маэстро музыканты разыгрываются. С первыми аккордами - на лицах радость и умиление.

"Замечательная акустика. Звук летит, несется. Чувствуешь отдачу от своего музицирования. Уже даже энергетическую", - рассказала альтист Национального филармонического оркестра России Анна Ларионова.

Для ведущих оркестров страны Дом музыки - и концертная площадка, и пространство для репетиций. В один день в трех залах может находиться до пяти тысяч человек. Детские, джазовые концерты, классическая музыка, театральные постановки. Обретение пространства - просто подарок.

"Мы вот полчаса порепетировали здесь, и я скажу, что здесь играть намного приятнее и комфортнее", - заключил скрипач Национального филармонического оркестра России Максим Хохолков.

Музыканты обводят зал глазами, рассматривают конструктив, узнают про "начинку". И просто диву даются - там, где раньше был склад, теперь звучит музыка.

"Никто не ожидал, что в привычном помещении вдруг откроется дверь, которая всегда была глухой стеной, и здесь окажется огромное помещение для репетиционного зала. И настолько современное, удобно сделанное, что мы, конечно, не ожидали", - поделилась своим мнением скрипачка Национального филармонического оркестра России Анастасия Хохолкова.

Владимир Спиваков все происходящее обозначил лаконично. Новый зал - это "чудо"! "Выступал в Карнеги-холле, в Эвери-Фишер холле, в Кеннеди центре в Вашингтоне, всегда мечтал о том, чтобы такой комплекс был в Москве. Вот он появился. Москву поздравляю с таким чудесным залом", - заявил он.

Чтобы привести в порядок этот небольшой зал неправильной формы, понадобилось два года. Репетиции в крохотном зале, куда 86 человек оркестра еле-еле помещались, теперь в прошлом. Здесь и локтями не надо толкаться, и дышать можно.

"Дом музыки и Москва получили новое культурное пространство мирового уровня. Его можно использовать и для репетиций, и для проведения концертов, и для записи, и для трансляции концертов в интернете", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вот это чудо! Спасибо огромное", - поблагодарил народный артист СССР Владимир Спиваков.

Технические новшества еще только предстоит освоить. Но для демонстрации акустики оркестр исполнил фрагменты из балета Чайковского.

Стеновые панели рассеивают, преломляют звуковые волны и позволяют звучанию зала быть нейтральным. Здесь смогут играть и даже записывать альбомы как большие симфонические оркестры, так и камерные составы. Система звукоусиления и электроакустическая коррекция звука позволяет увеличивать время реверберации. Пространство зала может меняться.

"Его можно использовать как театральную площадку. Зал полностью трансформируется. Ряды можно расположить как угодно. Там есть площадки, которые поднимаются. Можно сделать сцену", - сообщил ведущий инженер постановочной части ММДМ Сергей Почтарёв.

Многофункциональный зал в Доме музыке стал четвертым по счёту. А станет он репетиционной площадкой или сценой для небольших концертов - отныне будет диктовать афиша.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Александр Шкарбанов и Андрей Булычев, "ТВ Центр", Москва.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен