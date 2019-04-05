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Цифровое теледерево появилось в центре Москвы

20:06
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Оно посвящено переходу страны на цифровое телевидение

В пятницу в ГУМе появился уникальный арт-объект - "Цифровое теледерево". Он стал символом перехода страны на новый формат вещания.

Церемония прошла в преддверии окончательного перехода на цифровой сигнал еще 20 регионов страны, включая Москву и Подмосковье.  На  "Цифровом  теледереве"  разместились  20 телевизионных каналов, входящих в два мультиплекса. Кроме того, в ГУМе открылась выставка истории телевидения. На ней будет представлено студийное оборудование и технологии эфирного вещания разных времен. Стоит отметить, что менее десяти лет назад четверть телезрителей страны могли смотреть всего два телеканала. А вскоре все жители России получат качественное изображение на 20 телеканалах.

"У нас остаётся десять дней до того момента, когда ещё 40 миллионов жителей нашей страны  сделают окончательный шаг в цифровое телевидение и уйдут из аналога. И продолжится наш проект, который характеризуется по всем фронтам словом - самый, самый. Это самый большой в мире проект по строительству сети цифрового вещания", - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

"В Москве должно быть всё на 100%. Всё должно быть самое лучшее и самое современное. Поэтому очень замечательно, что 15 апреля у нас появляется такая возможность и 100% жителей города Москвы будут иметь у себя в домах цифру. Особо мы позаботились о полутора миллионах наших дачников, которые как раз в этот период майских праздников поедут к себе на дачу. И очень верится, что всё у нас получится, и там люди смогут смотреть 20 каналов в цифре", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Главное сегодня
Открытие арт-объекта "Цифровое теледерево" в ГУМе
Открытие арт-объекта "Цифровое теледерево" в ГУМе
Выставка развития цифрового телевидения в ГУМе
Выставка развития цифрового телевидения в ГУМе
Открытие арт-объекта "Цифровое теледерево" в ГУМе
Открытие арт-объекта "Цифровое теледерево" в ГУМе
Выставка развития цифрового телевидения в ГУМе
Выставка развития цифрового телевидения в ГУМе
Цифровое телевидение
Цифровое телевидение
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