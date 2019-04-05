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Зеленский привел Тимошенко в ярость

17:44
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Лидер "Батькивщины" сочла хамством предложение шоумена

Стала известна реакция Юлии Тимошенко на предложение Владимира Зеленского провести его дебаты с Петром Порошенко. Они пройдут перед вторым туром президентских выборов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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По словам источника в окружении Тимошенко, она была возмущена хамским предложением Владимир Зеленского. Лидер "Батькивщины" откажет шоумену, причем сделает это в самый последний момент.

"Из вредности. Чтобы потянуть напряжение", - сказал источник изданию Страна.ua.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на киевском стадионе "Олимпийский". Такое условие выдвинул шоумен, действующий президент Украины его поддержал. 5 апреля оба кандидата сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. Это тоже было одним из условий Зеленского.

Позднее комик предложил Юлии Тимошенко стать ведущей дебатов. В своем видеообращении он напомнил, что она проиграла в первом туре выборов и не симпатизирует ни одному из кандидатов.

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