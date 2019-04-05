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Зеленский оконфузился с результатами анализов

18:04
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Сотрудник лаборатории нажал не на ту кнопку

В крови Владимира Зеленского не обнаружено наркотических веществ. Результаты анализов шоумен опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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"В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - говорится в заключении клиники.

Нулевые показатели отмечены по таким веществам, как метамфетамины, барбитураты, метадон, опиаты, кокаин, каннабиоиды, амфетамины и даже трициклические антидепрессанты. В письме клиники, где Зеленский сдавал анализы, также отмечается, что пробы крови будут направлены на дополнительное исследование в Испанию.

При этом обнародование результатов не обошлось без конфуза. Сперва Зеленский опубликовал копию заключения, в которой датой сдачи материалов было указано 2 апреля 2019 года. Позднее шоумен выложил корректную версию, сопроводив пост пояснением клиники. В медучреждении заявили, что сотрудник лаборатории нажал не на ту клавишу.

"В нашей истории с анализами произошел казус....))))))" - отреагировал Зеленский.

Ранее были обнародованы результата анализов Петра Порошенко. В его крови эксперты также не обнаружили следов алкоголя и наркотиков.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, в нем встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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