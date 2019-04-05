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К месту сдачи крови Порошенко организовали платные экскурсии

18:09
  • пятница
  • 05 апреля 2019

В "Олимпийском" внезапно поменяли маршрут туров и включили туда центр, где Петр Порошенко сдавал тест на наркотики

На стадионе "Олимпийский" пытаются заработать на туристах, вовлеченных в украинскую политику. Так, гостям спорткомплекса предложили платные экскурсии в антидопинговый центр, где утром в пятницу тест на наркотики и алкоголь сдавал президент страны Петр Порошенко.

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Как отмечает РИА Новости, изменения в привычный маршрут туров внесли на десять дней: с 6 по 15 апреля. Стоимость билетов на экскурсию составляет 100 гривен (3,7 доллара) для взрослого и 50 гривен (1,85 доллара) для ребенка.

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины", - говорится в объявлении НСК "Олимпийский".

Зеленский в пятницу сдал анализ крови в клинике EuroLab. Кандидат в президенты уже опубликовал результаты теста.

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