В деле с привязанным к рельсам псом появились новые подробности

У бывшего хозяина - уголовное дело, у Сереги - новая жизнь

Труд зоозащитников в Ленинградской области не оказался напрасным. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, привязавшего своего пса по кличке Серега к железнодорожным рельсам.

О жуткой ситуации, произошедшей в Ленинградской области, стало известно в конце марта. Местный житель привязал собаку к рельсам и оставил умирать, поскольку та "свое уже отжила". Несчастное животное вовремя заметил машинист электропоезда. Он остановил состав, отвязал собаку и отвел ее подальше от путей.

Серегу нашли зоозащитники по фотографии, которую тот же неравнодушный машинист опубликовал в социальных сетях. Им удалось выяснить, что пес принадлежал 40-летнему мужчине, живущему с родителями. Нерадивый хозяин равнодушно заявил, что пес "свое отжил", но при этом не подтвердил и не опроверг свою причастность к инциденту. Зоозащитники пообещали не оставить это дело просто так и обратились в полицию. Теперь в отношении мужчины расследуется дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Серега обрел новую семью, которая интенсивно занимается его лечением – за всю жизнь собаку ни разу не показывали ветеринару, пишет "Петербургский дневник".