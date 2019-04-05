Сравнить с исчадием ада и убить: как США покончат с Россией

Коварный план Вашингтона раскрыт

Интересная и очень важная сегодня в мире "вместоправды" деталь - в процессе празднования юбилея НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поставил в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство". С одной стороны, посыл Столтенберга понятен - он буквально в следующем предложении поясняет, что никого из перечисленных "нельзя было победить диалогом", а если сдерживание - то есть диалог - не срабатывает, нужно сражаться. Так что давайте, дорогие члены, скидывайтесь на оборону. Но, с другой стороны, сравнительный ряд подобран явно не случайно. Более того, Столтенберг - не первый, и увы, явно не последний, кто так настойчиво уравнивает Сталина и Гитлера.

Выступая перед Конгрессом США, Столтенберг, вероятно, хотел лишний раз доказать, что он в доску свой. И ему это удалось. В одной речи он умудрился рассказать о необходимости переговоров с Россией и тут же сделать заявление неприемлемое для нашей страны, выводящее Москву из любого диалога с НАТО.

"У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - сказал Столтенберг.

Речь невероятно понравилась вице-президенту США. Он назвал ее "сильной". В России тоже отреагировали, напомнив Столтенбергу о его норвежском происхождении и о том, кому его родина обязана своим существованием.

"В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда", - заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Ну, как минимум, те, кто помнит историю. Что Гитлер поработил Европу, недовольных таким положением дел физически уничтожал. А СССР, кстати, под руководством Сталина, страны Европы освободил, благодаря чему теперь они могут себе позволить быть членами НАТО. Советский Союз заплатил за это 27 миллионами жизней.

"Это попытка поменять смыслы. Это попытка приравнять к такому величайшему вселенскому злу и с этой точки зрения потом не надо будет объяснять своему обывателю никакие другие последствия", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Причем очень далеко идущие и непоправимые последствия. Мнение, что Сталин и Гитлер представляют собой одно и тоже, для западных историков уже устоявшееся, и они считают своим долгом нести его в массы. Резолюцию с подобным смыслом в свое время вынесло и ОБСЕ.

"Это часть единой стратегии по демонизации России. К сожалению, к огромному, западное общество это уже проходило однажды. Это было 100 лет назад в XX веке в 20-30-х годах, когда на Советскую Россию, на большевизм, были записаны все вообще возможные прегрешения. Закончилось это все Второй мировой войной", - заявил Гаспарян.

Сталин выбран не случайно. Он был верховным главнокомандующим и ассоциируется с Великой Победой во Второй мировой войне. Заявление генсека НАТО ставит под сомнение и справедливость победы и необходимость нашего сопротивления. А дальше в ход идет гигантская информационная кампания против России, развернутая сегодня. Общая картина складывается следующая: наследники сомнительной победы и тоталитарного режима и сегодня ведут себя соответственно, о чем Столтенберг, разумеется, посчитал необходимым напомнить Конгрессу.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.

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