Отец за сына: зачем Байден шантажировал Порошенко

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в том, что он угрожал Петру Порошенко из-за сына

На этой неделе появилась одна весьма интересная статья во влиятельном вашингтонском издании The Hill. С подробностями о том, как вице-президент США Джо Байден абсолютно беззастенчиво использовал свое служебное положение в личных целях.

Байден, как выяснилось, вовсе не в каких-то высших интересах в 2016 году добивался – и добился - от Петра Порошенко отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина. По данным The Hill, вице-президент помогал своему сыну Хантеру избежать серьезных неприятностей.

Хантер примерно полтора года получал больше 160 тысяч долларов в месяц от украинской нефтегазовой компании Burisma. Против компании генпрокуратура начала расследование, оно явно могло плохо закончиться для семейства Байденов. И вице-президент ничтоже сумняшеся поставил Петра Порошенко перед выбором - либо генпрокурора Шокина увольняют, либо Киев не получит миллиард долларов - что грозит экономике страны серьезными неприятностями.

Как позже хвастливо рассказывал сам Байден, он просто сказал президенту Украины: "Я улетаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги". Это было то самое предложение, от которого было невозможно отказаться, и Шокина убрали с поста. Расследование, понятно, вскоре сошло на нет.

Сейчас оно де-факто имеет шанс возобновиться. Байден - не последний человек в Демпартии, не исключено - даже кандидат в президенты на выборах президента США в 2020 году. И этот скандал для него - явно лишь один из многих. Наступление демократов на ненавистного им Трампа полностью провалилось, и он начал контратаку, пользуясь теми же методами.

Статья в The Hill - только один из вернувшихся к демократам бумерангов. А вот другой - сразу семь дам вдруг вспомнили, что Байден вел себя с ними, скажем так, двусмысленно. К примеру, активистка Демпартии Элли Колл до сих пор никак не может прийти в себя после того, как старик Джо в 2008 году заключил ее "в слишком долгие объятья" во время приема.

Сколько еще сюрпризов приготовили республиканцы, сказать сложно. Но уже сейчас с изрядной долей уверенности можно предположить - кресло президента Украины, в которое однажды, без тени смущения, нагло уселся Байден, чтобы проинструктировать высших чиновников самой незалежной страны мира, может оказаться единственным президентским креслом в его карьере.

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