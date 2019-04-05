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Изуродовавшая пациенток хирург-шарлатанка арестована

19:00
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Псевдоврач провела несколько неудачных пластических операций

Кубанский суд арестовал пластического хирурга Алену Верди, которая навредила нескольким пациенткам. Ее обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в октябре 2017 года одна женщина обратилась в клинику за операцией по абдоминопластике (пластике живота – прим. ред.). После проведенной Верди операции у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Помимо этого, от рук псевдо-врача пострадали еще пять человек, пишет РИА Новости. 

Верди задержали 4 апреля в аэропорту Краснодара, женщина намеревалась вылететь в Израиль. Ее настоящее имя - Антонина Горбунова. У нее никогда не было медицинского образования. В 2017 году Верди уже привлекали к уголовной ответственности за смерть пациентки.

Также фигурантом уголовного дела стал директор клиники, в которой работала Верди. При этом известно, что операции в клинике делали немногие. Часть пациенток приходила к Горбуновой прямо на съемную квартиру.

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