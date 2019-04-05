Почему Медведева и Туктамышева веселятся в Японии без Загитовой?

Олимпийская чемпионка проводит время в одиночестве

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в японском ледовом шоу Stars on Ice. В свободное время девочки отдыхают со спортсменами из других стран. Ребята играют в боулинг, ходят в кафе, шутят и в целом весело проводят время.

Ранее поклонники решили, что между Медведевой и Туктамышевой произошел конфликт, однако фотографии доказывают обратное – девушкам комфортно в обществе друг друга, пишет "Газета.Ru".

Однако среди этой веселой и внушительной компании нет третьей российской фигуристки и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Девушку просто не позвали или она сама отказалась проводить время в шумных вечеринках? Вместо них спортсменка фотографируется возле памятника "Российским военным морякам" и посещает питомники. Хотя может быть причина банальна и проста – с Загитовой в Японию приехала ее мама, которая не одобряет вечерние активности.