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Time раскрыл "тайный план" Путина

20:04
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Американские СМИ никак не могут оставить российского лидера в покое

Американский журнал Time посвятил новую обложку апрельского номера российскому президенту Владимиру Путину.

На ней глава государства опирается на земной шар, а на поверхности планеты стоят белые значки геолокации с красными звездами, пишет "Газета.Ru". "Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы", – гласит подзаголовок на обложке.

Ранее Time остался недоволен официальным докладом Минюста США о том, что Дональд Трамп не имел никаких связей с Москвой перед выборами. Журналисты издания уверены, что Москва все же вмешивалась во внутренние дела США. Также "рука Кремля" побывала в Судане, Сирии и Венесуэле с целью закрепить "подконтрольные Москве режимы".

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