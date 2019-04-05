Стала известна позиция Тимошенко по дебатам

Дискуссия между Порошенко и Зеленским пройдет на киевском стадионе

Лидер партии "Батькивщина" и бывший кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"К сожалению, ведущей будет не Юлия Владимировна. Это ее право", - заявили в штабе кандидата в президенты Зеленского. Теперь стоит задача найти нового арбитра, который будет равноудален от обоих кандидатов, пишет "Газета.Ru".

При этом сама Тимошенко пока публично не высказывалась на счет своего участия в дебатах, пишет URA.RU.

Вести дебаты Тимошенко позвал Зеленский. Он посчитал, что она могла была гарантировать их публичному спору объективность и непредвзятость.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на киевском стадионе "Олимпийский". Такое условие выдвинул шоумен, действующий президент Украины его поддержал.