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Пляски на костях: автор фильма о Началовой напал на ее агента

20:51
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Продюсер фильма о Юлии Началовой считает, что пиар-директор делает имя на смерти певицы

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский обвинил бывшего представителя певицы Анну Исаеву в погоне за пиаром. По его словам, при жизни Началовой Исаева была "серой мышкой", а теперь она "бегает по всем телеканалам в надежде повысить свой рейтинг".

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"Она гонится за пиаром. Именно она ходит на все шоу про футболистов, хоккеистов, квартиры, миллионы, анорексию", - заявил Загорский изданию "Инфореактор", отвечая на вопрос журналиста, является ли пиар основной целью фильма о Началовой. Продюсер подчеркнул, что PR-менеджер певицы пытается устроить "пляски на костях" для получения дополнительной медийности.

Предварительно, премьера художественного фильма о Началовой "Буду рядом" должна состояться осенью 2019 года. Лента расскажет о простой девочке из провинции, которая сама при помощи таланта сумела добиться успеха. По задумке автора идеи в фильме о Началовой будут отсутствовать скандалы и грязь вокруг ее персоны.

Ранее семья Началовой запретила эксплуатировать образ певицы. Родители хотят сделать свой "продукт" в память о дочери - масштабнее и профессиональнее.

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