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Купол церкви рухнул под Краснодаром (видео)

21:16
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Пострадавших нет

В Краснодарском крае при установке купола произошло ЧП: у крана, который его поднимал, лопнул трос, и луковка сорвалась вниз.

Инцидент произошел в селе Соколовское Гулькевичского района. Видео падения засняли верующие, которые пришли посмотреть на установку купола. Материальный ущерб оценивается, никто не пострадал, пишет интернет-газета "Дни.ру".

Также решаются вопросы по смене неисправной техники. После того, как ее заменят на новую, строительные работы продолжатся.

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