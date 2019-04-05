Купол церкви рухнул под Краснодаром (видео)

Пострадавших нет

В Краснодарском крае при установке купола произошло ЧП: у крана, который его поднимал, лопнул трос, и луковка сорвалась вниз.

Инцидент произошел в селе Соколовское Гулькевичского района. Видео падения засняли верующие, которые пришли посмотреть на установку купола. Материальный ущерб оценивается, никто не пострадал, пишет интернет-газета "Дни.ру".

Также решаются вопросы по смене неисправной техники. После того, как ее заменят на новую, строительные работы продолжатся.