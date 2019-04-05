Дебаты Зеленского и Порошенко обойдутся в 2 раза дороже концерта "Океана Эльзы"

Это связано с дополнительными расходами на безопасность

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины подсчитали, во сколько примерно обойдутся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

НОТУ назвала сумму примерно в один миллион долларов. Эти деньги нужны для монтажа сцены, установки света, регулировки звука, обеспечения безопасности на мероприятии, пишет ТАСС.

Для сравнения, концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" на этом стадионе обходится в два раза дешевле - в 500 тысяч долларов. Такая разница в сумме объясняется тем, что для дебатов нужны дополнительные меры безопасности.

Ранее ЦИК Украины заявил, что государство не будет оплачивать аренду спортивной арены, поскольку выступление кандидатов на стадионе можно рассматривать лишь как как одну из форм агитации, а не предвыборными дебатами. Поэтому все расходы Зеленский и Порошенко должны оплатить сами.

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