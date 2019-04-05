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Поезда из Киева в Москву отменят

22:32
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Стало известно, когда "умрет" направление "Киев-Москва"

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие два года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, направление в Россию "умирает само по себе". При этом пассажиропоток в Евросоюз в 2018 году впервые превысил перевозки в восточном направлении, рассказал Омелян, отметив, что украинцы понимают, что в Европе можно зарабатывать гораздо больше.

Как отмечает РИА Новости, по данным государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, самым прибыльным украинским поездом по итогам прошлого года стал поезд "Киев - Москва". Он принес около 4,4 миллиона долларов прибыли.

С октября 2015 года по вине Киева между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение. 3 апреля 2019 года кабмин Украины запретил нерегулярное авиасообщение с Россией, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

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