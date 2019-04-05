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Умер депутат Госдумы Николай Ковалев

22:41
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Бывший директор ФСБ скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни

Депутат Госдумы Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни. Политик длительное время боролся с болезнью.

Информацию о его смерти подтвердил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.

"Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", - написал в Facebook Неверов.

Ковалев был избран в Госдуму от Орловской области. С 1996 по 1998 годы он возглавлял ФСБ.

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Депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы Николай Ковалев
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