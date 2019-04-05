Умер депутат Госдумы Николай Ковалев

Бывший директор ФСБ скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни

Депутат Госдумы Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни. Политик длительное время боролся с болезнью.

Информацию о его смерти подтвердил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.

"Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", - написал в Facebook Неверов.

Ковалев был избран в Госдуму от Орловской области. С 1996 по 1998 годы он возглавлял ФСБ.