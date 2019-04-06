Кому в Москве платят 500 тысяч рублей?

Необходимыми требованиями к соискателю являются знание английского языка и успешный опыт на предыдущем месте работы

Наиболее высокооплачиваемыми работниками в России являются топ-менеджеры и программисты. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные апрельского исследования рекрутингового агентства hh.ru.

Полмиллиона рублей работодатель готов смело выплачивать сотруднику на позиции "операционного/генерального директора". Среди требований к соискателю — знание английской языка, шестилетний стаж в аналогичной должности, а также опыт успешного вывода на рынок продукта компании.

От 400 до 700 тысяч заплатят в Туле специалисту "VP Prod" с опытом работы в международных проектах. От сотрудника требуются навыки управления структурами от 20 человек, знание английского языка и минимум шестилетний опыт работы.

Еще на одну вакансию с зарплатой в 400-600 тысяч рублей в Москве ищут человека с выдающимися личностными качествами: коммуникативного сотрудника, способного решать проблемы. Его должность — директор по информационным технологиям.

Рангом пониже идут предложения на удаленную работу специалистам Senior PHP. На руки предлагается от 3,5 тысяч до пяти тысяч долларов.

Кроме того, привлекательными для соискателя станут вакансии в областях "Высшего менеджмента", "Маркетинга, рекламы и PR" и в "Искусстве, развлечениях, масс-медиа".

Согласно исследованию, традиционно самая серьезная конкуренция наблюдается в профобласти "Высший менеджмент". Здесь на одну вакансию претендуют по десять соискателей. В целом же средняя предлагаемая зарплата по всем областям составила чуть выше 42 тысяч рублей.