Тысяча сирийских беженцев покинула лагерь "Рукбан"

Гуманитарный коридор был организован российскими военнослужащими

Около тысячи сирийских беженцев смогли покинуть лагерь Рукбан, известный своими чудовищными условиями содержания. Им удалось выйти через гуманитарный коридор, организованный нашими военными.

Как сообщили в российском центре по примирению, люди доставлены в пункты временного размещения в провинции Хомс, где им оказывают всю необходимую помощь, в том числе и медицинскую. Сейчас в Рукбане, который находится на оккупированной США территории Эт-Танф, по-прежнему остаются десятки тысяч мирных жителей. Ранее Россия и Сирия не раз призывали американскую сторону принять участие в переговорах по ситуации в лагере, однако Штаты их упорно игнорируют. Очередное совещание, на котором ожидают встречи с командованием США, намечено на девятое апреля.

А в древнейший город Маалюля, где находится множество христианских святынь, впервые после окончания боевых действий совершили паломничество наши соотечественники, живущие в Сирии.

Отверстие, похожее на пулевое, в стекле автобуса напоминает о том, что совсем недавно передвигаться здесь было крайне опасно. Маалюля несколько лет оставалась под контролем боевиков, но сейчас вернулась к жизни. Здесь слышна, в том числе, и русская речь.

"Сама святая Фекла бежала по камням с той стороны. Она бежала очень долго и изранила все ноги в кровь", — рассказывает россиянка.

Легенду о святой Фекле, которая в этих горах возносила свои молитвы, паломники рассказывают в ущелье, поднимаясь на высоту почти двух тысяч метров, к монастырю святых Сергия и Вакхи.

"Мы провели исследования дерева, которое сохранилось в каркасе здания, и пришли к выводу, что породу можно датировать четвёртым веком. Это один из древнейших христианских храмов", — говорит помощница настоятеля монастыря святых Сергия и Вакхи Марах Сухи.

Помощница настоятеля монастыря сама проводит экскурсии и знакомит паломников с арамейским языком, на котором по преданию, проповедовал Иисус. В годы войны боевики пытались уничтожить обитель, обезобразив икону покровителей монастыря.

"Когда боевики напали на церковь, было много что уничтожено и разворовано. Эта единственная икона, которая сохранилась. Ее привезли из Ливана", — отметила представитель ассоциации соотечественников города Латакия Инна Баритко.

"Русские сирийцы", как сами называют себя наши соотечественники, время для путешествия в Маалюлю выбрали неслучайно.

"В преддверии пасхи. Для каждого из нас это особый праздник. Это поездка важна. У многих соотечественниц дети крещеные. Прививаем свою культуру. В этот раз поехало очень много молодежи", — говорит другая представительница ассоциации соотечественников Татьяна Лаева.

Как ещё, если не на собственном примере, объяснить ребёнку таинство молитвы, или значение святой воды, которую можно набрать здесь же, из родника. Такие уроки истории подрастающее поколение точно запомнит надолго. Хотя сегодня сделать это могут и все желающие.

Сирийские власти рассчитывают вернуть турпоток в страну на довоенный уровень. Сейчас составляется так называемый список мест, обязательных к посещению туристами. И Маалюля вполне может его возглавить. Где ещё можно услышать арамейский - язык, на котором разговаривал Иисус? И в прямом смысле - прикоснуться к истории!

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр", Сирия