В Испании из-за снегопада столкнулись полсотни автомобилей

Авария создала пробку протяженностью два километра

Неожиданно выпавший снег в окрестностях Мадрида стал причиной массовой аварии. На трассе столкнулись около полусотни автомобилей. Пострадали, по меньшей мере, 35-ти человек.

Одна женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу. Общая протяженность вереницы из столкнувшихся машин достигала двух километров.

Из-за снегопада дорога стала скользкой, а видимость резко упала. Так, что водители не смогли сразу сориентироваться в сложной погодной обстановке. Для устранения последствий аварии трасса была перекрыта в течение нескольких часов.