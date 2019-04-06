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В Испании из-за снегопада столкнулись полсотни автомобилей

11:25
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Авария создала пробку протяженностью два километра

Неожиданно выпавший снег в окрестностях Мадрида стал причиной массовой аварии. На трассе столкнулись около полусотни автомобилей. Пострадали, по меньшей мере, 35-ти человек.

Одна женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу. Общая протяженность вереницы из столкнувшихся машин достигала двух километров.

Из-за снегопада дорога стала скользкой, а видимость резко упала. Так, что водители не смогли сразу сориентироваться в сложной погодной обстановке. Для устранения последствий аварии трасса была перекрыта в течение нескольких часов.

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