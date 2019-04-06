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Глава ливийской Нацармии отказался от встречи с премьер-министром

11:49
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Поступает противоречивая информация о боях на подступах к Триполи

Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался встречаться с премьером страны Файезом Сараджем. Такую информацию распространил в субботу телеканал Al-Jazeera, который сослался на дипломатические источники в Совбезе ООН. При этом сам премьер согласен на встречу в Женеве при условии прекращения боев.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои на подступах к Триполи. Ливийская национальная армия установила контроль над несколькими городами, но потеряла более сотни бойцов. 

В российском МИДе отмечают, что затянувшийся кризис является результатом прямого вмешательства НАТО. Москва поддерживает призывы ООН к мирному диалогу.

Пикапы с крупнокалиберными пулемётами Ливийской национальной армии приближаются к аэропорту Триполи. Объект быстро взят под контроль войсками под командованием Халифы Хафтара, сообщает канал "Аль-Арабия".

"Это большое достижение и прогресс в направлении Триполи. Также это означает, что технически мы находимся в границах Триполи. Когда я говорю, что мы вошли в Эс-Свани и Аль-Рамлу, это значит, что завтра будет битва на окраине города", — рассказал представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Месмари.

Но не прошло и двух часов, как противоборствующая сторона – правительство национального единства под руководством Файеза Сарраджа, заявила о том, что аэропорт отбит. Боестолкновения в 25-ти километрах от ливийской столицы продолжаются. Накануне власти, контролирующие Триполи, сообщили о 150-ти плененных бойцах армии Хафтара в районе города Эз-Завия.    

"Настало время для Эз-Завии и ее бойцов, воинов и революционеров. Мы выполняем большую миссию для нашей драгоценной страны", — заявил боец правительства Национального единства Валид Ахмед.

Двоевластие в стране сохраняется уже несколько лет. Восток и второй по величине город Бенгази контролирует Ливийская национальная армия. На западе с центром в Триполи базируется правительство национального согласия. Оно было сформировано при поддержке ООН и признано странами Запада. В четверг Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на ливийскую столицу. Армия с боями взяла города Тархуна и Эль-Азизия к югу от Триполи.  Обострение конфликта совпало с визитом в Ливию генсека ООН. Антонио Гутерреш провел переговоры с премьером Сараджем, и с фельдмаршалом Хафтаром, призвал прекратить боевые действия. Однако договориться не удалось.

"Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем. По-прежнему надеюсь, что удастся избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. И что бы ни случилось, ООН сохранит приверженность поддержке ливийского народа. Ливийцы заслуживают мира, безопасности, процветания и уважения прав человека", — сказал Антонио Гутерреш.

В ночь с пятницы на субботу в Нью-Йорке состоялось экстренное закрытое заседание Совета Безопасности ООН по Ливии. Участники призвали все стороны к возобновлению диалога.

"Члены Совбеза ООН выразили глубокую обеспокоенность военной деятельностью под Триполи, которая ставит под угрозу стабильность Ливии и перспективы посредничества ООН и всеобъемлющего политического урегулирования кризиса. Они призвали силы Ливийской национальной армии прекратить все военные передвижения", — подчеркнул постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Россия поддерживает предложения спецпредставителя Генсекретаря ООН Гасана Саляме по нормализации ситуации в африканский стране через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы, рассказал в интервью египетскому  изданию "Аль-Ахрам" Сергей Лавров. Глава российского МИДа отмечает, что происходящее в республике является результатом событий восьмилетней давности.

"Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО. В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", — сказал глава российского МИД.

Прямой диалог между конфликтующими сторонами, возможно, состоится в середине апреля в городе Гадамесе – там запланирована общеливийская конференция. Впрочем, предыдущая попытка переговоров между премьером Сарраджем и фельдмаршалом Хафтаром в марте в Абу-Даби не смогла предотвратить эскалацию конфликта.

Егор Киселёв, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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Фельдмаршал нацармии Ливии Халиф Хафтар
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