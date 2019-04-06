Выборы на Украине: Политическое реалити-шоу приближается к кульминации

Страна обсуждает сдачу анализов Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед дебатами

Предвыборная кампания на Украине с молниеносной скоростью трансформируется в захватывающее политическое реалити-шоу. Дерзкие выпады соперников, работа на публику, накал страстей - все по канонам жанра. Накануне участники предстоящей словесной дуэли на киевском стадионе Олимпийский, кандидаты в президенты - Владимир Зеленский и Петр Порошенко, под прицелом телекамер, сдали анализы на наркотики и алкоголь. Правда, встретиться лицом к лицу оппонентам пока не удалось.

"Я так понимаю Владимира Саныча не было? Я пришел - тебе нема", — сказал украинский президент Петр Порошенко.

Не избирательная компания, а песня какая-то! Вся Украина только и обсуждает как Петр Алексеевич и Владимир Александрович анализы сдавали. Первый приехал на стадион "Олимпийский", как и договаривались, рано утром в добром расположении духа. Побеседовал с медиками, подписал все необходимые документы, а вот процедура как-то затянулась. Сначала кровь брали из одной руки, потом из другой. На помощь подоспела целая бригада. Сам процесс забора в объективы телекамер не попал, но журналистам показали полный шприц.

"Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества найдено не было", — сообщил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Дело тут не в алкоголе, иронично отметил бывший соратник Порошенко Михаил Саакашвили. Медицина пока не придумала тест на жульничество и неэффективность управления. Долгожданной встречи двух кандидатов пока так и не случилось.

Владимир Зеленский "Олимпийскому" предпочёл частную клинику, по совпадению принадлежащую его другу бизнесмену Андрею Пальчевскому.

А вот еще одна интересная деталь. Манипуляции проводит Владислав Кирякулов. В штате клиники он числится как массажист, доктор по общей гигиене. Кирякулов "доктор с тонкой душевной организацией" это уже с сайта украинского кулинарного проекта. А еще Кирякулов - актер, играющий в сериале "Сваты", который опять-таки продюсировал Зеленский. Талантливый, в общем, человек. С протоколами тоже вышла путаница. Изначально на странице Зеленского появился документ с неправильной датой. Его тут же заменили, но подпись исполнителя, даже на первый взгляд, другая.

Кульминация впереди. Дебаты кандидатов должны пройти 19 апреля. Зеленский и Порошенко предвкушают ликование трибун стадиона "Олимпийский". Иностранцы интересуются где покупать билеты. Похоже Кандидат Зеленский задает новые политические тренды, втягивая в игру тяжеловесов. Юлия Тимошенко участвовать в этом не пожелала, а вот для действующего президента отказаться - значит заранее проиграть.

"Дебаты – это не шоу. Я считаю, что подобное неуважительное или легкомысленное обращение – это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям", — заявил Порошенко.

До второго тура выборов больше двух недель и в ход пошла тяжелая артиллерия. Призывов американского посла голосовать и фото дипломатов с бюллетенями больше недостаточно. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер предостерегает избирателей от неправильного выбора.

"Украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?", — заявил Волкер.

Тот, кто выступает против системы и тот, кто противостоит Путину пока могут соревноваться лишь в результатах анализов. Сегодня - ничья. 1:1.

Матвей Шестаков, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".