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Два десятка штатов подали в суд на Трампа

12:07
  • суббота
  • 06 апреля 2019

В ответ американский президент пригрозил закрыть границу с Мексикой

Двадцать американских штатов подали в суд на американского президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой. Истцы пытаются заблокировать бюджетные расходы в полтора миллиарда долларов.

Деньги изначально предназначались на финансирование правоохранительных ведомств и строительство военных предприятий. Полная сумма, которую потратят на возведение стены в ближайшие два года, гораздо больше, - порядка 8 миллиардов долларов.

Работы на одном из участков Трамп решил проверить лично. И направился в Калифорнию, где его встретили несколько сотен протестующих с требованием прекратить разделять семьи.

Но лидер США остался при своём мнении, что и подтвердил в тот же день на круглом столе по вопросам пограничной безопасности. И вновь пригрозил полностью закрыть въезд, если Мексика не предпримет меры по сдерживанию нелегалов.

"С октября на 70-мильном участке границы число прибывающих семей мигрантов увеличилось на 400%. Но страна переполнена, и теперь мы уже ничего не сможем сделать. Нам придется ввести тарифы на автомобили, прибывающие из Мексики в США, если это не сработает, то границу придется закрыть", — заявил Трамп.

Ранее американские СМИ подсчитали, сколько раз в день Трамп приводит ложную информацию. Среднее количество "фейк-ньюс" составило 22 утверждения ежедневно. Чаще всего они касаются экономических успехов США, а также строительства стены на границе с Мексикой.

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Люди с фотографией Дональда Трампа
Люди с фотографией Дональда Трампа
Стена на границе США и Мексики
Стена на границе США и Мексики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Надувная фигура Дональда Трампа
Надувная фигура Дональда Трампа
Стена на границе США и Мексики
Стена на границе США и Мексики
Стена на границе США и Мексики
Стена на границе США и Мексики
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