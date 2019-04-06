Два десятка штатов подали в суд на Трампа

В ответ американский президент пригрозил закрыть границу с Мексикой

Двадцать американских штатов подали в суд на американского президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой. Истцы пытаются заблокировать бюджетные расходы в полтора миллиарда долларов.

Деньги изначально предназначались на финансирование правоохранительных ведомств и строительство военных предприятий. Полная сумма, которую потратят на возведение стены в ближайшие два года, гораздо больше, - порядка 8 миллиардов долларов.

Работы на одном из участков Трамп решил проверить лично. И направился в Калифорнию, где его встретили несколько сотен протестующих с требованием прекратить разделять семьи.

Но лидер США остался при своём мнении, что и подтвердил в тот же день на круглом столе по вопросам пограничной безопасности. И вновь пригрозил полностью закрыть въезд, если Мексика не предпримет меры по сдерживанию нелегалов.

"С октября на 70-мильном участке границы число прибывающих семей мигрантов увеличилось на 400%. Но страна переполнена, и теперь мы уже ничего не сможем сделать. Нам придется ввести тарифы на автомобили, прибывающие из Мексики в США, если это не сработает, то границу придется закрыть", — заявил Трамп.

Ранее американские СМИ подсчитали, сколько раз в день Трамп приводит ложную информацию. Среднее количество "фейк-ньюс" составило 22 утверждения ежедневно. Чаще всего они касаются экономических успехов США, а также строительства стены на границе с Мексикой.