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В Крыму засекли кружащего над полуостровом шпиона США

12:22
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Самолет принадлежит эскадрилье ВМС США, которая базируется во Флориде

В районе Крыма в пятницу вечером обнаружили кружащий патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он вел разведку в районе полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Согласно данным ресурса, самолет-шпион входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Ранее вдоль черноморского побережья России совершил шпионский полет американский стратегический беспилотник Global Hawk.

Разведывательные полеты в акватории Черного моря регулярно совершают военные стран НАТО. Все чаще в таких "рейсах" задействуют беспилотные аппараты. Кроме того, их регулярно фиксируют в Балтийском море близ западной границы России, а также недалеко от российских баз в Сирии.

В марте самолет-разведчик США Boeing RC-135 совершил полет недалеко от границ Крымского полуострова. Он вылетел с греческой авиабазы Суда Бей и направился в акваторию Черного моря.

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