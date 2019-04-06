Должен умереть: Александр Толмацкий публичным заявлением довел до слез мать Децла

Музыкальную премию за сына получили его родители

Рэпера Децла посмертно удостоили наградой в номинации "Хип-хоп легенда" на вручении музыкальной премии "Жара", прошедшей в "Крокус Сити Холле". Изначально предполагалось, что премию получит сын исполнителя Тони.

Однако на сцену вместо него поднялись родители Александр Толмацкий и Региона Тодоренко. Премию вручил ведущий Максим Галкин, пишет "Комсомольская правда".

Момент вручения стал самым волнующим на вечере музыкальной премии. В своей речи Толмацкий сказал, что люди должны научиться прощать и любить друг друга.

"Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению, с нами нет нашего внука Тони. Надеюсь, что скоро он появится", — сказал музыканта.

Находившаяся рядом мать Децла смогла едва сдержать слезы.

Позже в соцсети Толмацкий добавил, что сожалеет о том, что премию не смог получить его внук.

"Любите друг друга! Прощайте друг друга! Не бойтесь диалога даже в самых сложных жизненных ситуациях!", — написал Толмацкий.

Получив награду родители Кирилла Толмацкого спустились в зрительный зал под аплодисменты.

Децл скончался в ночь на третье февраля в гримерке после частной вечеринки. На попавших в СМИ фотографиях было видно, что музыкант лежал на полу, рядом находились оставленные скорой помощью лекарства. Похоронили Кирилла в Москве на Пятницком кладбище.