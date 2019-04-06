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Должен умереть: Александр Толмацкий публичным заявлением довел до слез мать Децла

12:50
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Музыкальную премию за сына получили его родители

Рэпера Децла посмертно удостоили наградой в номинации "Хип-хоп легенда" на вручении музыкальной премии "Жара", прошедшей в "Крокус Сити Холле". Изначально предполагалось, что премию получит сын исполнителя Тони.

Однако на сцену вместо него поднялись родители Александр Толмацкий и Региона Тодоренко. Премию вручил ведущий Максим Галкин, пишет "Комсомольская правда".

Момент вручения стал самым волнующим на вечере музыкальной премии. В своей речи Толмацкий сказал, что люди должны научиться прощать и любить друг друга.

"Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению, с нами нет нашего внука Тони. Надеюсь, что скоро он появится", — сказал музыканта.

Находившаяся рядом мать Децла смогла едва сдержать слезы.

Позже в соцсети Толмацкий добавил, что сожалеет о том, что премию не смог получить его внук.

"Любите друг друга! Прощайте друг друга! Не бойтесь диалога даже в самых сложных жизненных ситуациях!", — написал Толмацкий.

Получив награду родители Кирилла Толмацкого спустились в зрительный зал под аплодисменты.

Децл скончался в ночь на третье февраля в гримерке после частной вечеринки. На попавших в СМИ фотографиях было видно, что музыкант лежал на полу, рядом находились оставленные скорой помощью лекарства. Похоронили Кирилла в Москве на Пятницком кладбище.

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Александр и Ирина Толмацкие (родители певца Децла) на музыкальной премии "Жара Music Awards"
Александр и Ирина Толмацкие (родители певца Децла) на музыкальной премии "Жара Music Awards"
Децл (Кирилл Толмацкий)
Децл (Кирилл Толмацкий)
Децл (Кирилл Толмацкий)
Децл (Кирилл Толмацкий)
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