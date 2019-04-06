В Очаково-Матвеевском по просьбам жителей построят два детсада

В ходе реализации программы реновации в кварталах №2 и 4 этого района новое жилье получат жители 33 домов

В столичном районе Очаково-Матвеевское изменится проект застройки кварталов реновации в соответствии с предложениями, поступившими от местных жителей. Об этом сегодня журналистам сообщила одна из авторов проекта, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

"В ходе реализации программы реновации в кварталах №2 и 4 района Очаково-Матвеевское новое жилье получат жители 33 домов. При этом, еще 16 домов, а также школа №2025 будут сохранены. Согласно пожеланиям самих жителей, сохранится и планировочная структура района. Это значит, что обновленный квартал гармонично впишется в облик города. При этом, в новом квартале появятся и новые объекты социальной инфраструктуры. Будут построены еще два новых детских сада, физкультурный комплекс с культурно-досуговым центром, новый корпус школы №2025", — отметила Машинская.

По ее словам, два новых детских сада будут рассчитаны на 150 и 125 мест, а новый корпус школы №2025 - на 550 мест.

Отметим, что реализация программы реновации предполагает строительство только отдельно стоящих зданий социальных объектов. По настоянию департаментов образования и здравоохранения проекты социальных объектов, встроенных в жилые дома, не рассматриваются.

Разработчики проекта также предлагают построить дома общей площадью 434 тыс. кв. м, благоустроить общественные зоны и дворовые территории, а также разместить в них детские и спортивные площадки. Кроме того, будут организованы внутриквартальные проезды, реконструированы ул. Озерная, Большая Очаковская и ул. Елены Колесовой. Площадь всего проектируемого участка составляет 35 га.

Программа реновации, помимо улучшения качества жилья, ставит перед собой задачу улучшения городского пространства, а также более эффективного использования городских земель. В первую очередь, это касается, казалось бы, брошенных сегодня междворовых пространств и пустырей.

Напомним, экспозиция проектов программы реновации открылась в Москве 4 апреля вместе с информационным центром программы. Инфоцентр будет работать все время проведения публичных слушаний в режиме приема комментариев, которые будут сразу же анализироваться разработчиками проектов.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

В общей сложности программа насчитывает 5 173 дома. В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья.

В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

Новые дома будут соответствовать самым современным требованиям. В них будет удобно как многодетным родителям, так и маломобильным гражданам. На первых этажах новостроек появятся магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие сервисные предприятия. В новых квартирах — утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.