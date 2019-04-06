На Кубани лже-хирурга арестовали на два месяца

Ранее подследственную уже привлекали к ответственности за смерть пациентки

В Краснодарском крае суд арестовал лже-хирурга Алену Верди. Ее обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате сомнительных операций, которые врач проводила у себя на дому, серьезные проблемы со здоровьем получили минимум пять женщин. Установлено, что все дипломы и сертификаты об образовании у Верди поддельные.

Комментировать свой арест Алена Верди не спешит, а в зале суда предпочитает хранить молчание. Однако, меру пресечения в виде двух месяцев под стражей считает необоснованной. Еще несколько дней назад заявляла, что пострадавшие от ее рук все придумывают и пытаются оклеветать доброе имя хирурга. Правда, на всякий случай, все же решила улететь в Израиль, но ее задержали в аэропорту. Накануне следователи провели обыски в квартире подозреваемой.

"По месту жительства обвиняемой проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты, в том числе анестезирующего действия. В ходе следствия обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования. Поэтому, следователями принимаются меры по установлению сведений о прохождении женщиной соответствующих курсов, а также обучения", — сообщила помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Отсутствие медицинского образования не помешало Алене Веди провозгласить себя лучшим пластическим хирургом Южного Федерального округа. На консультациях лже-доктор предъявляла пациентам свои липовые сертификаты. Удивительно, но женщин не смущал даже тот факт, что операции, для которых требуется стопроцентная стерильность, проводились не в клинике, а на дому.

Под скальпелем Алены Верди в 2017 году во время липосакции умерла 43-летняя женщина. Тогда Верди отделалась штрафом в 150 тысяч рублей. Ее даже не отстранили от работы. Чтобы замести следы она всего лишь устроилась в новую клинику. Как такое могло произойти еще предстоит выяснить следователям. Пока с заявлениями о ненадлежащем оказании медицинской услуги в правоохранительные органы обратились пятеро пострадавших. Одной из жертв некомпетентной пластической хирургии стала Евгения Лановая. Пришла на рядовую, по меркам пластической хирургии, процедуру - решила устранить мешки под глазами. В результате, Алена Верди практически искалечила пациентку.

"Глаза у меня до конца не закрываются. Они сохнут. Я пользуюсь каплями. У меня постоянно какая-то пленка возникает, у меня упало зрение. У меня нарушена резкость, то есть, я не могу сфокусироваться. Когда я поворачиваюсь, то у меня все расплывается. Ну и визуально все равно: один глаз узкий, другой круглый", — рассказала пострадавшая Евгения Лановая.

По данным следствия, жертв хирурга-самоучки может быть гораздо больше - поэтому пострадавших просят обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр"