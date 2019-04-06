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Косаток из "китовой тюрьмы" реабилитирует Жан-Мишель Кусто

14:32
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Обследование животных проведут в сжатые сроки

Знаменитый океанолог Жан-Мишель Кусто вместе со своей командой прибыл во Владивосток, чтобы помочь в лечении косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средней. Ученый полагает, что большой опыт поможет ему определить наиболее подходящий способ реабилитации морских млекопитающих.

"На протяжении моего 73-летнего опыта подводных погружений, я встречал множество морских животных, дельфинов, китов по всей планете. Надо помнить, что эти животные имеют важнейшее значение для окружающей среды, океана и всей планеты. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь им", — говорит знаменитый океанолог.

Команда Кусто планирует провести обследование животных в сжатые сроки. По мнению океанолога, косатки и белухи находятся в неволе относительно короткое время, что повышает шансы на их успешную реабилитацию, а также подготовку к транспортировке и возвращению в естественную среду обитания.

В бухте Средней содержались одиннадцать косаток и 90 белух, выловленных для продажи в Китай. По факту незаконной добычи животных возбуждено уголовное дело.

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Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Океанолог Жан-Мишель Кусто
Океанолог Жан-Мишель Кусто
Косатоки
Косатоки
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